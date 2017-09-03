Магомедрасул Меджидов стал трехкратным чемпионом мира

2017-09-03 02:18 | www.apa.az | 2

В Гамбурге (Германия) завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин. Как сообщает Apasport.az, в последний день турнира определились победители в 10 весовых категориях. На решающую схватку вышел также представитель Азербайджана двукратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов (+91 кг). Меджидов, одержав победу над казахстанцем Камшыбек Кункабаевым (29:28, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28), стал трехкратным чемпионом мира. До этого чемпионский титут Меджидов завоевывал в 2011 и 2013 годах.

Член сборной Камран Шахсуварлы (75 кг) завоевал бронзу.