В Грузии стартуют учения с участием военных НАТО

2017-09-03 02:30 | www.apa.az | 2

Многонациональные военные учения Грузия-НАТО Agile Spirit 2017 ("Проворный дух 2017"), предусматривающие командно-штабные и полевые маневры, пройдут в Грузии с 3 по 11 сентября. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны Грузии.

На полигоне Орфоло в Ахалцихе 3 сентября в 12.00 (11.00 мск) состоится церемония открытия многонациональных военных учений Agile Spirit 2017. На официальном открытии учений будут присутствовать президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр обороны Леван Изория", — сообщает оборонное ведомство.

Многонациональные учения Agile Spirit проходят в седьмой раз, они проводятся при содействии морских пехотинцев США. Военные учения предполагают полевые и штабные фазы.

Их целью является улучшение взаимодействия грузинских военных с коллегами из США и других партнерских стран, а также готовности реагирования на кризисы и участие в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО.

В нынешнем году в военных учениях примут участие военнослужащие стран-членов и партнеров НАТО, Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины, и Армении. Для участия в учениях в Грузию уже прибыли 500 американских военнослужащих.

Военные учения Agile Spirit проходят в Грузии постоянно, они были разработаны в рамках пакета мер Грузия-НАТО.