Ким Чен Ын осмотрел водородную боеголовку для боевой ракеты

2017-09-03 02:50 | www.trend.az | 2

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую возможно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По словам лидера КНДР, "все компоненты для водородной бомбы на 100% произведены в стране".

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.