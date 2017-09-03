Ким Чен Ын осмотрел водородную боеголовку для боевой ракеты

2017-09-03 03:35 | www.apa.az | 3

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую возможно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам лидера КНДР, "все компоненты для водородной бомбы на 100% произведены в стране".

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.