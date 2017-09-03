Генконсул РФ в Сан-Франциско сообщил, когда сотрудники покинут консульство.

2017-09-03 03:54 | www.apa.az | 2

Российское генеральное консульство в Сан-Франциско прекратило свою работу, но российские дипломаты, которые там проживают, смогут находиться в здании до 1 октября. Как передат АПА, об этом заявил РИА Новости генконсул РФ в Сан-Франциско Сергей Петров.

"Консульство как учреждение в связи с незаконным решением властей США закрыто. В здании будут продолжать проживать сотрудники генерального консульства и члены их семей вплоть до своего отъезда. Он должен быть завершен до 1 октября", — сказал Петров.

По его словам, консульство закрыто с 11.00 по местному времени (21.00 мск).

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента подтвердил РИА Новости, что Россия передала США по требованию американских властей здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. По заявлению представителя госдепартамента, проживающим в здании генконсульства дипломатам дадут "достаточное время" на сборы.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ.

Россия назвала эти действия недружественным шагом.