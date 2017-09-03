Мэй может согласиться на увеличение счета за Brexit до 55,5 миллиарда евро

2017-09-03 05:43 | www.trend.az | 2

Британский премьер-министр Тереза Мэй может согласиться на увеличение итогового счета за выход страны из ЕС до 55,5 миллиарда евро, чтобы дать толчок торговым переговорам с Евросоюзом, передает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ, эта сумма может составить от 60 до 100 миллиардов евро. Ранее газета Telegraph сообщала, что Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза. В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро.

"Мы думали, что окончательный счет будет от 22 до 33 миллиардов евро, однако сейчас он приближается к 55,5 миллиарда евро", — цитирует газета источник из окружения Мэй. Как сообщил собеседник издания, возможное увеличение счета за выход страны из ЕС объясняется тем, что по итогам последних выборов Мэй потеряла парламентское большинство, что привело к ослаблению позиции Британии в переговорах с Евросоюзом.

По данным издания, в настоящий момент британское правительство продумывает план, согласно которому страна в течение трех лет после Brexit будет выплачивать Брюсселю от 7,6 до 18,5 миллиарда евро в год. Ожидается, что выплаты завершатся к 2020 году, на который намечены очередные всеобщие выборы в королевстве.

Как пишет газета, Мэй держит в секрете новый план по выплатам ЕС, поскольку опасается столкнуться с критикой евроскептиков во время конференции Консервативной партии, которая пройдет в октябре. Новый план выплат будет держаться в секрете до октября. Мэй планирует объявить о нем после партийного собрания.

Выход страны из союза, как ожидается, должен состояться в полночь 29 марта 2019 года.