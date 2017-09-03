Kuzey Kore'den dünyayı şoke eden iddia!

2017-09-03 06:16 | www.trend.az | 0

Kuzey Kore ileri düzeyde bir nükleer silah geliştirdiğini öne sürdü.

Reuters'te yer alan habere göre Kore Merkezi Haber Ajansı, Kuzey Kore Nükleer Enstitüsü'nün ileri düzeyde bir nükleer silahı başarıyla ürettiklerini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Kuzey Kore Nükleer Enstitüsü'nü ziyaret ederek üretilen ileri düzeydeki hidrojen bombasını inceledi.

Kuzey Kore'nin yaptığı füze denemeleri başta ABD olmak üzere bölge ülkelerinin tepkisini çekmiş bölgede son olarak ABD ile Japonya'nın ortak tatbikatında ABD'nin ileri teknoloji nükleer silah taşıyabilen iki savaş uçağı da görev yapmıştı.