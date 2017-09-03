Трамп и Абэ обсудили пути усиления давления на КНДР

2017-09-03 06:42 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили в субботу пути усиления давления на КНДР в связи с продолжением Пхеньяном ракетных и ядерных разработок. Об этом сообщила по итогам их телефонного разговора, ставшего третьим по счету менее чем за неделю, пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

По ее свидетельству, Трамп и Абэ рассмотрели "предпринимающиеся усилия, нацеленные на то, чтобы максимально усилить давление на Северную Корею".

Кроме того, собеседники "вновь подтвердили важность тесного сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей перед лицом растущей угрозы со стороны Северной Кореи", отметила пресс-служба Белого дома. Как она указала, Трамп в связи с этим сигнализировал, что "с нетерпением ждет продолжения трехсторонней координации [действий] на полях [предстоящей позднее в текущем месяце очередной] сессии Генеральной Ассамблеи ООН" в Нью-Йорке.

Глава японского правительства в воскресенье подтвердил, что он провел телефонные переговоры с Трампом.

"У нас состоялся уже третий телефонный разговор на нынешней неделе, во время которого мы обсудили текущую ситуацию и возможные ответы на нее. На фоне продолжающейся эскалации со стороны Северной Кореи мы подчеркнули необходимость тесного сотрудничества между Японией, США и Южной Кореей", - отметил он.

По словам Абэ, он и Трамп "полностью сошлись во мнении о необходимости заставить Пхеньян изменить свою текущую политику" путем усиления давления на КНДР. "Мы сделаем все для защиты нашего населения", - пообещал премьер.