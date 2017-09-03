В Хызы обнаружено еще 183 неразорвавшихся боеприпасов

2017-09-03 06:55 | www.apa.az | 2

Распространена очередная информация об операциях по очистке, проводимых Национальным агентством по разминированию территорий (ANAMA) совместно с МЧС и Внутренними войсками МВД Азербайджана в связи со взрывом на складе боеприпасов N-ской воинской части Минобороны в Хызынском районе.

Как сообщили АПА в ANAMA, 2 сентября были осмотрены окрестности в/ч, 4 приусадебных участков в поселках Гилязи, Ситалчай и Шурабад, 1 ферма, 2 посевные участки, 2 кладбища, а также Самур-Абшеронский канал. В результате были обнаружены 183 ед. неразорвавшихся боеприпасов и 729 фрагментов разорвавшихся-сожённых боеприпасов, проверена территория площадью 1 298 623 кв. м. (129.86 га).

В целом, за 7 дней была осмотрена территория площадью 9 075 477 кв.м. (907.55 га), обнаружено 884 ед. неразорвавшихся боеприпасов и 1 101 фрагментов разорвавшихся-сожённых боеприпасов.

Кроме того, в поселке Гилязи, селах Сталчай и Шурабад Хызынского района среди 3 441 жителей проведены просветительские беседы о минной безопасности.