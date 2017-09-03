Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в США

2017-09-03 07:40 | www.trend.az | 4

Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в восточной части штата Айдахо в США в 95 км восточнее города Покателло, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".

По данным оперетивной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:56 в воскресенье землетрясения имел координаты 42.80 градуса северной широты и -111.30 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".