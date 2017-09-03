Южная Корея заподозрила КНДР в ядерном испытании

2017-09-03 08:22 | www.trend.az | 3

Землетрясение магнитудой 5,6, возможно, искусственного происхождения, зафиксировано в КНДР, Сеул не исключил, что Пхеньян осуществил шестое ядерное испытание, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

"КНДР могла провести шестое ядерное испытание. Созывается Совет национальной безопасности", — цитирует агентство Рёнхап представителей администрации южнокорейского президента.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под землей.