СМИ: КНДР без сомнений провела ядерное испытание

2017-09-03 09:07 | www.apa.az | 3

КНДР явно провела ядерное испытание.

Как передает АПА, об этом в воскресенье сообщило японское агентство Kyodo.

“Без сомнений, это было ядерное испытание”, - приводит оно слова правительственного чиновника.

Официально японское правительство эту оценку пока не подтвердило. Премьер-министр Синдзо Абэ и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга подчеркнули, что "такая вероятность существует" и что в настоящее время ведется сбор и проверка всей соответствующей информации.

На территории КНДР в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Это может свидетельствовать о новом подземном испытании.