Магомедрасул Меджидов стал трехкратным чемпионом мира

2017-09-03 09:20 | www.oxu.az | 3

В Гамбурге (Германия) завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Apasport, в последний день турнира определились победители в 10 весовых категориях.

На решающую схватку вышел также представитель Азербайджана двукратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов (+91 кг). Меджидов, одержав победу над казахстанцем Камшыбек Кункабаевым (29:28, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28), стал трехкратным чемпионом мира. До этого чемпионский титут Меджидов завоевывал в 2011 и 2013 годах.

Член сборной Камран Шахсуварлы (75 кг) завоевал бронзу.

A.M.