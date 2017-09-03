Япония направила КНДР решительный протест в связи с ядерным испытанием

2017-09-03 09:50 | www.apa.az | 3

Япония по дипломатическим каналам направила КНДР решительный и жесткий протест в связи с проведенным в воскресенье новым ядерным испытанием.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

“Это совершенно непростительно”, - сказал Коно, который первый из официальных лиц объявил о том, что, по оценкам японского правительства, КНДР осуществила очередное ядерное испытание.

“Мы пришли к выводу, что Северная Корея провела ядерное испытание”, - заявил он по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности. Таро Коно добавил, что действия Пхеньяна являются “прямым и откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН” и подчеркнул, что “все варианты действий в отношении Северной Кореи лежат на столе”. "Мы серьезно подойдем к тому, как ответить “, - сказал он.

Министр иностранных дел Японии в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры со своими коллегами из США и Южной Кореи. “В настоящее время мы ведем подготовку [к таким звонкам]”, - отметил он.

На территории КНДР в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Это указывает на то, что Пхеньян мог провести новое ядерное испытание. При канцелярии кабинета министров Японии был создан кризисный штаб, который в настоящее время продолжает сбор и анализ всей соответствующей информации.