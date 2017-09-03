Тропический шторм в Мексике унес жизни семи человек

2017-09-03 10:16 | www.apa.az | 3

Количество погибших в результате тропического шторма Лидия в Мексике возросло до по меньшей мере семи человек.

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters.

“Жертвы или получали удар током или тонули, пытаясь перейти потоки”, - говорится в материале.

Непогода продолжает бушевать в западной Мексике, также отрезала от электроснабжения и повредил дома и дороги в регионе Калифорнийского залива, где около 3 тыс человек были вынуждены перебраться вубежища.

По информации национального центра ураганов США, скорость ветра внутри Лидии достигает 65 км\ч, а сам шторм движется на северо-восток со скоростью 19 км\час.