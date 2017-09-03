В Сомали в результате нападения "Аш-Шабаб" погибли более 25 военных

2017-09-03 10:37 | www.trend.az | 2

Более 25 военных Сомали погибли в результате нападения боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в районе портового города Кисмайо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.



Как сообщает агентство со ссылкой на представителя группировки, боевики напали на базу Джубаленд утром в воскресенье, в результате были убиты 26 сомалийских солдат, кроме того сожжены два автомобиля, боевики увезли с базы еще три. Местные жители и военный офицер в Кисмайо подтвердили атаку.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.