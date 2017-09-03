Мощность взрыва в КНДР составила около 50 килотонн - южнокорейские СМИ

2017-09-03 10:56 | www.trend.az | 2

Южнокорейские специалисты не исключили, что мощность заряда при предполагаемом шестом ядерном испытании КНДР могла достигать 50 килотонн, что в пять раз выше мощности заряда, испытанного в прошлом году, передает РИА Новости.



Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в южнокорейских правительственных кругах.

"Исходя из предположения, что искусственное землетрясение было вызвано ядерным испытанием, обычно считается, что мощность повышается в два раза при повышении магнитуды толчков на 0,2", - цитирует агентство слова источников.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал у поверхности земли. Китайские СМИ со ссылкой на сейсмологов сообщили о втором землетрясении магнитудой 4,6 спустя 8 минут после первого.