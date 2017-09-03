Во Франкфурте проведена рекордная эвакуация в послевоенной истории Германии

2017-09-03 11:26 | www.oxu.az | 3

Из-за британской авиабомбы времен Второй мировой войны свои дома вынуждены покинуть более 60 тысяч жителей Франкфурта-на-Майне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Deutsche Welle, саперам предстоит обезвредить 1,5 тонны взрывчатки.

Британская авиабомба времен Второй мировой войны стала причиной самой большой эвакуации в истории послевоенной Германии. К 10.00 утра в воскресенье, 3 сентября, свои дома во Франкфурте-на-Майне временно покинули более 60 тысяч человек. Спецслужбы тщательно проверяют территорию, которая должна быть абсолютно безлюдной. Саперы приступят к обезвреживанию бомбы в 14.00.

Опасная находка была сделана еще во вторник, 29 августа, при проведении строительных работ в студенческом городке Университета имени Гёте в крупнейшем городе федеральной земли Гессен. Бомба массой 1,8 тонны содержит почти 1,5 тонны взрывчатых веществ. В зону оцепления, радиус которой составил 1,5 километра, кроме жилых домов попали здание полицейского управления Франкфурта, несколько больниц, а также штаб-квартира медиакомпании Hessischer Rundfunk.

До находки во Франкфурте самая масштабная эвакуация в истории Германии проводилась в конце 2016 года в Аугсбурге. Тогда свои дома были вынуждены покинуть около 54 тысяч жителей. При обезвреживании трех авиабомб в мае 2017 года в Ганновере в безопасное место были перевезены почти 50 тысяч человек.

A.M.