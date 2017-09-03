В России в ДТП с автобусом погибли три человека

2017-09-03 11:42 | www.trend.az | 3

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Приморском крае, три человека погибли, еще семь доставлены в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального МВД.



По данным ведомства, на 110 километре дороги Артем-Находка-порт Восточный 40-летний водитель автобуса Kia Granbird не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daihatsu Terios. В салоне автобуса находились 15 пассажиров.

"В результате автоаварии произошло возгорание неустановленного автомобиля. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне транспортного средства водителя и двух пассажиров без признаков жизни. Личности погибших устанавливаются. Семеро пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.