Иран провел испытание зенитного ракетного комплекса "Бавар-373"

2017-09-03 12:15 | www.trend.az | 6

Иран провел испытание нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бавар-373", который является аналогом российского С-300, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Об этом заявил командующий базой ПВО в Иране Амира Фарзад Исмаили.



Ранее командующий базой ПВО в Иране "Хатам аль-Анбия" Исмаили сообщил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373" планируется передать силам ПВО в 2018-2019 году.

"Вся система завершена и были проведены испытания. Эта система полностью изготовлена в Иране и некоторые части отличны от С-300", - приводит агентство слова Исмаили. Он отметил, что Тегеран планирует использовать этот комплекс наряду с С-300.