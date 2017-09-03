Çin'de BRICS Liderler Zirvesi için önlemler

2017-09-03 12:20 | www.trend.az | 0

Çin'in güneyindeki Fucien eyaletinde yer alan liman kenti Şiamın'da başlayacak, BRICS ülkeleri liderlerinin yanı sıra beş misafir devletin üst düzey yetkililerinin de katılacağı zirve nedeniyle şehir trafiğinde bazı düzenlemeler yapıldı.

Trafik yoğunluğunun azaltılması için araçlarda tek ve çift plaka uygulamasına geçilen kentte zirve süresince, araçlar plakalarına göre farklı günlerde trafiğe çıkabilecek.

Ayrıca zirve boyunca tır ile konteynır gibi uzun ve geniş araçlar, kargo ve yemek taşıyıcılarının kullandığı üç tekerlekli araçlar ile motosikletlerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Tedbirlerin ardından trafiğin sakin olduğu kent genelinde birçok mağaza ve market de kepenk kapattı. Bazı dükkanların camlarına "7 Eylül'de açılacağız" ifadeleri yazan notlar asıldı.

Şiamın'ı etkileyecek Mavar Tayfunu için sarı alarm

Öte yandan Çin Ulusal Meteroloji Merkezi de ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti ve Fucien eyaletini vuracağı belirtilen Mavar Tayfunu için sarı alarm verildiğini açıkladı.

Merkezin açıklamasında, tayfunun, BRICS Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Şiamın dahil 8 kenti etkisi altına alacağı kaydedildi.

Zirvenin açılış oturumu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in başkanlığında bugün yapılacak. Liderler daha sonra oturumlara geçecek.

Çin'in dönem başkanlığını üstlendiği zirvede, küresel ekonomik büyüme, ticaret, yatırım, finansal iş birliği ve iletişim konularına odaklanılacak.

Kaynak: AA