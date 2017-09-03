Под председательством Президента Ильхама Алиева проводится республиканское совещание по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых - ОБНОВЛЕНО

2017-09-03 12:39 | www.apa.az | 2

3 сентября под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Лянкяране состоялось республиканское совещание по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых.

Как передает АПА, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Затем выступили глава Исполнительной власти города Лянкяран Талех Гарашов, директор Общества с ограниченной ответственностью «Астарачай» Талят Мамедов, глава Исполнительной власти Масаллинского района Рафиль Гусейнов, агроном Общества с ограниченной ответственностью «Джануб-Агро» Фарман Абдуллаев, глава Исполнительной власти Агдашского района Тофиг Ибрагимов, директор Общества с ограниченной ответственностью «Gilan Orchards» Вагиф Сулейманов и глава Исполнительной власти Астаринского района Газанфар Агаев.

Президент Ильхам Алиев выступил на совещании с заключительной речью.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой, организованной в рамках совещания.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о выставке. Он сообщил, что здесь демонстрируется продукция местных субъектов предпринимательства, занимающихся выращиванием и переработкой чая и риса, цитрусовых, фруктов и овощей, а также пчеловодством. В целом на выставке представлена продукция более 100 наименований 13 местных предприятий по чаеводству, рисоводству, цитрусовому плодоводству и пчеловодству.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о нынешнем состоянии и перспективах развития чаеводства в Азербайджане.

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10.05

3 сентября под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Лянкяране проводится республиканское совещание по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых.

Как сообщает АПА, глава государства открыл совещание вступительной речью.