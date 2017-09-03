МИД России выразил глубокую озабоченность очередным ядерным испытанием КНДР

2017-09-03 13:01 | www.trend.az | 2

Министерство иностранных дел РФ выражает глубокую озабоченность в связи с испытанием КНДР "термоядерного взрывного устройства для межконтинентальной баллистической ракеты", говорится в распространенном в воскресенье заявлении российского дипведомства, передает РИА Новости.



В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Выражаем глубокую озабоченность в связи с объявленным 3 сентября КНДР испытанием "термоядерного взрывного устройства для межконтинентальной баллистической ракеты", - сказано в сообщении.

Как отметили в российском МИД, данные действия являют собой "очередное демонстративное пренебрежение Пхеньяном требований соответствующих резолюций СБ ООН и норм международного права заслуживает самого решительного осуждения".