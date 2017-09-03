Обнародован прогноз погоды на завтра

2017-09-03 13:11 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, временами усиливающийся северо-западный ветер днем стихнет. Температура воздуха на Апшероне ночью составит 21-24, днем 28-33 градусов тепла. В Баку температура воздуха ночью установится на уровне 21-23, днем 30-32 градуса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление установится на уровне 759 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 50-60%.

На пляжах Апшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24, в Загульбе, Бузовне, Мардякане, Шувелане — 24-25, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихе — 25-26 градусов.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, утром местами туман, будет дуть временами усиливающийся восточный ветер. Столбик термометра ночью покажет 18-23, днем 32-37 градусов, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов выше нуля.

A.M.