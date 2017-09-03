Подарок на день рождения, или Как Магомедрасул Меджидов стал трехкратным чемпионом мира (ФОТО)

2017-09-03 14:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Гамбурге (Германия) завершился чемпионат мира по боксу. В финале азербайджанский супертяжеловес Магомедрасул Меджидов (+91 кг) победил казаха Камшыбека Кункабаева (4:1) и стал трехкратным чемпионом мира. Такого успеха в азербайджанском боксе не добивался никто.

Кстати, 27 сентября Магомедрасулу Меджидову исполнится 31 год. И эта победа стала замечательным подарком боксера на свой день рождения.

Магомедрасул Меджидов становился чемпионом мира в Баку в 2011 году и в Алмате в 2013 году. Боксер также является бронзовым призером Олимпийских игр - 2012 в Лондоне и первых Европейских игр -2015 в Баку, чемпионом Европы – 2013 в Минске и победителем Исламиады-2017 в Баку.

Напомним, что еще один боксер Азербайджана - Кямран Шахсуварлы (75 кг) стал бронзовым призером первенства.

Фото - Azerisport.com

(Автор: Вугар Иманов)