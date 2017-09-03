В Ираке убита азербайджанка и пятеро ее детей

2017-09-03 15:56 | www.oxu.az | 2

В Ираке, в ходе боев между ИГИЛ и иракской армией была убита азербайджанка и пятеро ее детей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила сестра погибшей женщины Ирен Абдуллаева.

Тела убитых были доставлены в Баку, где и запланированы похороны. Абдуллаева, проживающая в Германии с горечью написала, что люди обычно едут на свою родину, чтобы повидать близких, а она – чтобы их похоронить.

В случившемся убитая горем сестра обвиняет радикальных исламистов. Погибшая женщина и ее дети находились в Ираке три года. И в итоге такой трагический конец.

A.M.