Мусульмани вышли на акцию протеста у посольства Мьянмы в Москве - ФОТОСЕССИЯ

2017-09-03 16:05 | www.apa.az | 2

У посольства Мьянмы в Москве сотни мусульман собрались на акцию протеста против притеснения их единоверцев в этой стране.

Как сообщает московский корреспондент АПА, протестующие скандируют “Аллах Акбар!”.

Акция началась около 10 часов утра, собравшиеся скандируют «Аллах Акбар», молятся на принесенных с собой ковриках и требуют переговоров с представителями посольства.

Они обвиняют правительство страны в терроризме и геноциде мусульман. У посольства также находятся несколько десятков сотрудников полиции, они не вмешиваются в происходящее.