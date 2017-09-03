Валютные резервы Азербайджана увеличились

2017-09-03 16:07 | www.oxu.az | 2

«В течение последних лет предпринимателям со стороны государства выданы более двух миллиардов манатов льготных кредитов и, конечно, предприниматели вложили свои средства. В результате этой инициативы в реальный сектор экономики страны в целом вложено около четырех миллиардов манатов, а может быть и больше».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на тренд, об этом в частности в ходе вступительной речи на республиканском совещании в Лянкяране по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, кредиты, в основном, выделены в регионы, в сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность.

«Я регулярно встречаюсь с предпринимателями, оказываю им свою поддержку. Вы знаете, что количество проверок резко сократилось. То есть, мы создаем условия для того, чтобы предприниматели строили и создавали, создавали новые рабочие места, новые промышленные участки и чтобы в Азербайджане увеличились производство, экспорт, а импорт сократился. Мы это видим», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что за семь месяцев этого года положительное сальдо торгового оборота Азербайджана значительно увеличилось.

«То есть, мы экспортируем больше, чем импортируем. В течение семи месяцев мы смогли значительно повысить наши валютные резервы. Несмотря на то, что цена на нефть и сегодня находится на очень низком уровне, мы за семь месяцев увеличили валютные резервы на 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Когда я говорю, что перед страной никаких финансовых трудностей нет, вот эти цифры, являются наглядным примером этого», - сказал Президент Азербайджана.

A.M.