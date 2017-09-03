От прозрения к презрению

2017-09-03 16:15 | www.oxu.az | 2

Чтобы не разочаровываться, не следует и слишком очаровываться. Простая, казалось бы, наука, но слишком редко мы о ней вспоминаем , создавая себе новых кумиров. А потом наступает пора прозрения и мы сами удивляемся тому, сколь наивны мы были, превратившись в послушных учеников, выслушивающих наставления менторов. Всем этим давно уже переболели в Азербайджане.

И, кажется, ныне Украина также вступает в пору понимания того, что всегда и во всем нужно ориентироваться не на советы тех или иных организаций или персонажей, а на собственные национальные интересы. Говоря конкретнее, речь идет о правозащитной организации Human Rights Watch, а в ее лице и обо всех иных западных правозащитных организациях. Почему я о них вспомнил? Поводом стала ситуация , сложившаяся вокруг выдворения из Украины ряда зарубежных журналистов, в том числе и Анны Курбатовой, что представляет российский «Первый» канал.

«Высылка из Украины иностранных журналистов является серьезным нарушением обязательств страны в области прав человека», заявила сотрудник Human Rights Watch в Украине Таня Купер. Она сказала, что запрет на въезд журналистов «мстителен и подрывает обязательства Украины по демократическим реформам и верховенству права». По словам Купер, у Украины есть основания беспокоиться по поводу предвзятых или ложных сообщений в СМИ, в частности относительно российской пропаганды, но «запрет для журналистов не является ответом». «Власти должны сделать Украину страной, где СМИ могут передавать разные взгляды, не опасаясь возмездия», – заявила она.

Весь этот набор слов, вполне возможно, легко и в нужном для представителей международных правозащитных организацией русле, воспринимается в спокойной, не воюющей Европе. В тех странах, территории которых не оккупированы соседним государством. На территории которых соседнее государство не держит свои войска, ежедневно почти что убивающие мирных жителей и солдат страны, страдающей от захватчиков. Им просто не понять боли украинцев, которые уже пострадали от российской агрессии, которые уже похоронили свыше 10.000 своих лучших сыновей и дочерей. Им не понять, что убивают их всех не только пулями, но и той ненавистью, что распространяется российскими теле-пропагандистами.

Все тоже самое пережили и в Азербайджане. Мы тоже когда-то слепо верили в справедливость позиции всех этих международных организаций. Нам казалось, что они просто не могут не понимать того, кто в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте является агрессором, а кто жертвой агрессии и с кого нужно требовать соблюдения прав человека в первую очередь. Но в итоге мы увидели, что вместо давления на Армению, которая оккупировала 20% территории нашей страны , поправ права свыше 1 миллиона азербайджанцев, превратившихся в беженцев и вынужденных переселенцев, именно от Азербайджана требуют быть «толерантным» и «уважать иные мнения».

А в итоге, страна-оккупант лишь ухмыляется и не чувствует своей вины за совершенные преступления. И СМИ этой страны выполняют работу , сопоставимую с той, что возлагалась на плечи гебельсовской пропаганды. Увы, но парадокс ситуации в том и состоит, что именно правозащитные организации способствуют всему этому. Они уравнивают убийцу и жертву преступления, вора и жертву ограбления. И это не просто ошибка, это преступление по отношению к украинцам и азербайджанцам, которые погибли от пуль и жестокости агрессоров.

Уже очевидно, что не стоит придавать значения рекомендациям и заявлениям всех этих международных организаций в случаях, касающихся обеспечения национальной безопасности Украины или Азербайджана. В случае с Анной Курбатовой и иными журналистами, которые распространяли ложь о ситуации в Украине, о войне на Донбассе, они однозначно должны быть депортированы. Как должны быть депортированы и внесены в список персон нон-грата все те иностранцы, что так или иначе поддерживают оккупантов и агрессоров, кто посещает оккупированные территории Украины и Азербайджана. Иначе поступать просто нельзя. Ибо, цена их действий, их работы – жизни наших граждан. И если в Human Rights Watch или где-то еще этого не понимают- то это их проблемы. Мы же вправе действовать в интересах наших государств, сочтя заявления правозащитников по данным поводам бумажками, которые не стоит даже читать.

Хикмет Джавадов