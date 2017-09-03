МИД России: Ядерное испытание КНДР создает серьезную угрозу миру в регионе

2017-09-03 16:20 | www.apa.az | 2

“Очередное ядерное испытание КНДР направлено на подрыв глобального режима нераспространения и создает серьезную угрозу миру и безопасности в регионе”.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении российского МИД.

“Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР”, —заявили в МИД РФ.

Как отметили в Москве, в сложившихся условиях настоятельно необходимо “сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности”.

“Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную. Подтверждаем готовность к совместным усилиям в данном направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской “дорожной карты”, — подчеркнули во внешнеполитического ведомстве РФ.