Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выйдет на мировые рынки своей качественной продукцией в еще большем объеме

2017-09-03 16:45 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Для нас все сферы сельского хозяйства имеют большое значение. Проделанная в последнее время работа и проведенные совещания, мои поездки в регионы, еще раз свидетельствует о том, что мы на правильном пути.

Об этом в частности в выступлении на республиканском совещании в Лянкяране по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за короткое время Азербайджан еще больше увеличит коэффициент самообеспечения.

"Азербайджан выйдет на мировые рынки своей качественной продукцией в еще большем объеме. Таким образом, экономика страны будет развиваться в различных направлениях. Зависимость от импорта упадет до минимального уровня, будут созданы новые рабочие места, производственные участки, что имеет большую пользу для граждан Азербайджана, для нашего государства", - сказал Президент Ильхам Алиев.