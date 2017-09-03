Президент Ильхам Алиев: Такой поддержки государством лиц, занимающихся сельским хозяйством, как в Азербайджане, нет ни в одной другой стране

2017-09-03 17:24 | www.apa.az | 2

Такой поддержки государством лиц, занимающихся сельским хозяйством, как в Азербайджане, нет ни в одной другой стране.

Как передает АПА, об этом в частности в ходе вступительной речи на республиканском совещании в Лянкяране по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в первую очередь, если обратить внимание на налоговую политику то видно, что в Азербайджане фермеры освобождены от всех налогов, кроме земельного налога.

“Конечно, это большая поддержка, оказываемая государством фермерам. По государственной линии приобретается самая современная техника. Вчера, когда я знакомился с хозяйствами, увидел также и новую технику. Без этой техники развивать сельское хозяйство, в целом, невозможно.

В этом году в Азербайджан было доставлено 10 тысяч единиц самой современной техники. Фермерам предоставляются субсидии. Как я уже отметил, выдаются кредиты на льготных условиях. Большая часть топлива, удобрений обеспечиваются государством, предоставляются методические рекомендации. Около 40 современных агропарков создаются на основе рекомендаций со стороны государства. То есть, предпринимателям, фермерам оказывается такая поддержка со стороны государства, и мы видим результаты этого. И предприниматели, и фермеры, подходят к этой работе ответственно, своевременно возвращаются взятые кредиты. В предстоящие годы будут приняты конкретные меры по всем сферам”, - сказал Президент Ильхам Алиев.