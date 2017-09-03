Ильхам Алиев: Гражданин Азербайджана должен жить хорошо

2017-09-03 17:32 | www.oxu.az | 3

Как и ранее, я и сегодня хочу подчеркнуть, что в центре всех наших дел, нашей политики находятся граждане Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе вступительной речи на республиканском совещании в Лянкяране по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что гражданин Азербайджана должен жить хорошо и для того чтобы жить хорошо должны быть возможности.

«Поэтому решение социальных вопросов, и особенно вопросов, связанных с образованием, здравоохранением всегда были для нас приоритетом»,- сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в последние годы было создано более 3 тысяч школ, более 600 медицинских центров и они сегодня служат людям. В то же время, условия, созданные в регионах нашей страны предотвращают миграцию в большие города. Мы уже видим и то, что уменьшилась наблюдаемая в предыдущие годы миграция из всех регионов в Баку, и в то же время, начался обратный процесс. Сейчас люди возвращаются из городов в села. Потому что созданы прекрасные возможности для развития сельского хозяйства.

A.M.