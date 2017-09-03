Трамп отреагировал на ядерное испытание КНДР

2017-09-03 17:54 | www.trend.az | 1

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ядерное испытание КНДР, назвав ее действия враждебными и опасными для США, передает РИА Новости.

​"Северная Корея провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США", - написал он в Twitter.

Он также назвал КНДР "неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая, который пытается помочь, но безуспешно". По мнению Трампа, Южная Корея осознает, что ее политика умиротворения не работает. "Они понимают только одно", - написал Трамп о КНДР.

Позднее стало известно, что минфин США представит президенту новый пакет санкций против Пхеньяна.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.