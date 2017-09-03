Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен создать большой экспортный потенциал

2017-09-03 18:19 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Ежегодно в Азербайджан импортируется чай на 45 миллионов долларов, рис на 37 миллионов долларов, цитрусовые на 17 миллионов долларов. Это около 100 миллионов долларов. Если мы будем развивать эти традиционные сферы за счет внутреннего производства, если мы будем обеспечивать себя, то мы сэкономим эту сумму. Это первая задача, первый этап.

Об этом в частности в заключительной речи на республиканском совещании в Лянкяране по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что основной вопрос заключается в том, что Азербайджан должен создать большой экспортный потенциал.

"Поручения должны быть выполнены. В таком случае мы достигнем этой цели. Параллельно с этим, мы должны искать и экспортные рынки для этих продуктов. Что касается чая, то такие рынки уже есть. Просто в Азербайджане производится больше чая на основе импортного сырья. Что касается, производства цитрусовых, риса, конечно же, мы параллельно должны выйти на экспортные рынки", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что для выполнения всей этой работы, соответствующие государственные органы должны работать вместе - министерство сельского хозяйства, министерство экономики, окрытое акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство", местные органы исполнительной власти.

"Общее руководство работами будет выполнять Администрация Президента", - сказал глава государства