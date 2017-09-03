США вернули Ираку украденные в 2003 году старинные шахматы Саддама Хусейна

2017-09-03 18:30 | www.apa.az | 4

Старинные шахматы, принадлежавшие бывшему лидеру Ирака Саддаму Хусейну и украденные во время американского вторжения в страну в 2003 году, возвращены на родину.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал Al Sumaria, доска и фигуры переданы правительству Ирака посольством США в Багдаде.

Шахматы представляют собой изготовленную из резного дерева массивную позолоченную доску с орнаментом и вкраплениями полудрагоценных камней. Большинство фигурок в виде облаченных в плащи и шлемы воинов с копьями, мечами и щитами сделаны из металла золотистого и серебристого цвета.

Известно, что предмет старины был украден из дворца экс-президента. Где именно он находился все эти годы и как его удалось вернуть, не уточняется.