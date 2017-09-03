Власти США искали в российских диппредставительствах взрывчатку - представитель МИД России

2017-09-03 18:36 | www.trend.az | 1

При обысках в российских диппредставительствах американцы искали взрывчатку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 1", передает РИА Новости.



"Знаете, кстати говоря, что искали, как нам сказали, до обысков? Вы не поверите: они искали взрывчатку", - заявила она.

Также она отметила, что американские власти рассчитывают, что Россия продаст им свою дипломатическую собственность.

Ранее Захарова назвала обыски в российских диппредставительств в США "тупой, незаконной и бессмысленной адской клоунадой". Они прошли в субботу днем и вечером в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Ранее американские власти потребовали от Москвы закрыть три своих диппредставительства в США и в кратчайшие сроки освободить здания.