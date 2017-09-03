Коалиция США заявила о ликвидации 85 боевиков ИГ в Сирии

2017-09-03 19:16 | www.trend.az | 2

Коалиция США заявила о ликвидации 85 боевиков террористической организации "Исламское государство" рядом с автомобильным конвоем террористов, которым ранее власти Сирии дали проехать с ливано-сирийской границы, и разрушении 40 транспортных средств боевиков, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.



"85 боевиков ИГ ликвидированы, 40 отдельных транспортных средств ИГ разрушено", - заявил представитель коалиции Райан Дилон в Twitter.

По данным агентства, среди уничтоженных транспортных средств был танк, артиллерийская система, боевые и транспортные машины.

Ранее ливанское движение "Хезболлах" заявило, что самолеты международной коалиции во главе с США блокировали колонну автобусов с боевиками ИГ и их семьями в сирийской пустыне. В коалиции заявили, что будут препятствовать проезду конвоя на территорию, подконтрольную ИГ.