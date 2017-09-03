На юг Китая обрушился тропический тайфун “Мавр”

2017-09-03 19:25 | www.apa.az | 2

Очередной мощный тропический тайфун “Мавр” в воскресенье вечером обрушился на южное побережье Китая.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, “Мавр” достиг города Шаньвэй в провинции Гуандун в 21.30 по местному времени, принося с собой шквалистый ветер скоростью 20 метров в секунду.

Министерство гражданской администрации Китая в субботу активизировало механизм экстренного реагирования в связи с приближающимся тайфуном. Все отделы гражданской администрации в южных провинциях, в том числе и провинциях Гуандун и Фуцзянь, работают в круглосуточном режиме.

Макао, Гонконг и ряд южных районов материкового Китая за последние две недели пострадали от двух мощнейших тайфунов “Хато” и “Пакхар”, которые нанесли обширный экономический ущерб и привели к человеческим жертвам.