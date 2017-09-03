В Агсу мастера разрезало бензопилой

2017-09-03 20:24 | www.oxu.az | 2

Житель Агсуинского района погиб в результате несчастного случая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гаджиушагы.

Житель села, Имаммедин Джавадов 1970 года рождения упал, проводя ремонтные работы с бензопилой в доме своего соседа. В результате мужчина получил ранения в области груди, рук и живота. Потерявший много крови И.Джавадов скончался по дороге в больницу. У него осталось двое детей.



По факту в Агсуинской районной прокуратуре ведется расследование.



