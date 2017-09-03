Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

2017-09-03 20:37 | www.trend.az | 0

Hakkari’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin TSK'nın envanterine yeni giren 'silahlı insansız hava aracı' ile yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün il merkezine bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı insansız hava aracıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat Tim’leri tarafından arama tarama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Milliyet