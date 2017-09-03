Ираку вернули старинные шахматы Саддама Хусейна

2017-09-03 20:44 | www.oxu.az | 3

Старинные шахматы, принадлежавшие бывшему лидеру Ирака Саддаму Хусейну и украденные во время американского вторжения в страну в 2003 году, возвращены на родину.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на ТАСС, доска и фигуры переданы правительству Ирака посольством США в Багдаде.

Согласно сообщению самого диппредставительства, американские дипломаты провели встречу с заместителем министра культуры и древностей Кайсом Рашидом, чтобы вернуть украденный артефакт. «Шахматный комплект Саддама Хусейна был похищен в 2003 году и найден усилиями ФБР, - отмечается в заявлении. - Соединенные Штаты стремятся помочь в возвращении похищенных иракских древностей».

Шахматы представляют собой изготовленную из резного дерева массивную позолоченную доску с орнаментом и вкраплениями полудрагоценных камней.

Большинство фигурок в виде облаченных в плащи и шлемы воинов с копьями, мечами и щитами сделаны из металла золотистого и серебристого цвета. Их основания, судя по опубликованным посольством фотографиям, украшены бирюзой и жемчугом.

Известно, что предмет старины был украден из дворца экс-президента. Где именно он находился все эти годы и как его удалось вернуть, не уточняется.