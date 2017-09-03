Стали известны детали антитеррористической операции в Стамбуле

2017-09-03 20:40 | www.trend.az | 2

Эксперты получили доступ к флеш-карте, изъятой у члена террористической организации ИГИЛ, задержанного второго мая в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, передает Анадолу.

Операция по задержанию была проведена Отделом по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула совместно с Национальной разведывательной организацией (MİT) Турции.

Правоохранительным органам ранее стало известно, что гражданин Ирака Ваад Аяд, который должен был поддерживать связь между главарями террористической организации и рядом лиц в Стамбуле для организации громких терактов, второго мая прибудет в аэропорт имени Ататюрка, чтобы вылететь в Багдад.

Во время обыска задержанного в тайнике в его обуви была обнаружена флеш-карта.

Эксперты взломали пароль флеш-карты и обнаружили на ней карты Стамбула, где было отмечено множество важных точек.

На основе показаний подозреваемого пятого мая полиция провела одновременные операции по шести адресам. В результате были задержаны 25 человек, в том числе 22 иностранца.