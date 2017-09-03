Во Франкфурте обезвредили мощную бомбу Второй мировой войны

2017-09-03 21:51 | www.trend.az | 2

Саперы успешно обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны в немецком Франкфурте-на-Майне из-за которой ранее проводилась крупнейшая в истории Германии эвакуация, сообщила полиция города, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что почти 70 тысяч жителей города вынуждены покинуть свои дома. Авиабомба, вес заряда которой составлял примерно 1,4 тонны, была обнаружена во вторник в ходе строительных работ.

"Готово! Бомба Второй мировой войны успешно обезврежена", — говорится в сообщении полиции Франкфурта в Twitter.

В конце декабря 2016 около 54 тысяч жителей Аугсбурга были вынуждены покинуть свои дома утром рождественского воскресенья из-за проведения подрыва бомбы Второй мировой войны.