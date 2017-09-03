Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

2017-09-03 21:55 | www.trend.az | 0
Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyyüp Ölçer (24) kontrolündeki 31 TP 588 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi Türkmen Deresi mevkisinde yoldan çıktı.
Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta, sürücü Ölçer ile 7 yaşındaki Siyar Polat İdilkurt yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan Mustafa ve Yusuf Ölçer ile İsmail İdilkurt, 112 acil sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA