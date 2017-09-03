Масло резко подорожало – ВИДЕО

2017-09-03 22:14 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане подорожало масло. Рост цен составляет от 1 до 4 манатов. По словам продавцов, население предпочитает покупать более дешевое масло.

Как передает Oxu.Az, масло, стоившее неделю назад 10 манатов, сейчас продается за 14 манатов. Цены выросли на рынках и в маркетах.

Покупатели рассказывают, что в последние дни подорожание ощущается особенно остро. Рост цен на все виды масла составляет 1-4 маната.

Однако стоимостьтопленого масла не изменилась. Килограмм этого масла стоит 8-10 манатов.