В Шемахе сын зарубил топором отца

2017-09-03 22:28 | www.apa.az | 2

В Шемахе произошло убийство.

Как сообщает местное бюро АПА, житель города Шемаха Джахангиров Гадир (1971 г.р.) на почве конфликта несколько раз ударил топором собственного отца Джахангирова Арифа (1947).

Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, жизнь мужчины спасти не удалось. После совершенного преступления, Г.Джахангиров тем же топором нанес себе увечья. Он помещен в хирургическое отделение Шемахинской районной больницы. По предварительным данным, в момент совершения преступления Г.Джахангиров находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.