СБ ООН проведет заседание, посвященное ядерному испытанию КНДР

2017-09-03 22:34 | www.apa.az | 3

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник, 4 сентября, заседание, посвященное успешному испытанию КНДР водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, встреча назначена на 10:00 по местному времени.

Экстренное заседание по поводу испытания КНДР потребовали провести постпред США при ООН Никки Хейли, а также ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи.