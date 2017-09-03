Совбез ООН проведет заседание в связи с ядерным испытанием в КНДР

2017-09-03 22:36 | www.trend.az | 2

Совет безопасности ООН проведет в понедельник заседание в связи с ядерным испытанием КНДР, говорится в заявлении миссии США при ООН, передает РИА Новости.

"СБ ООН проведет заседание завтра, в понедельник, 4 сентября", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской миссии в ООН. Заседание пройдет в 17.00 по московскому времени.

В сообщении отмечается, что экстренное заседание по поводу испытания КНДР потребовали провести постпред США при ООН Никки Хейли, а также ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.