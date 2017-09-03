В Шемахе сын зарубил топором отца

2017-09-03 23:21 | www.oxu.az | 2

В Шемахе произошло убийство.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель города Шемаха Джахангиров Гадир 1971 года рождения на почве конфликта несколько раз ударил топором собственного отца Джахангирова Арифа 1947 года рождения.



Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, жизнь мужчины спасти не удалось. После совершенного преступления, Г.Джахангиров тем же топором нанес себе увечья. Он помещен в хирургическое отделение Шемахинской районной больницы. По предварительным данным, в момент совершения преступления Г.Джахангиров находился в состоянии алкогольного опьянения.



По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.